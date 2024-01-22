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22.01.2024 19:42
, 22.01.2024 19:51
SON GÜNCELLEME
22.01.2024 19:51
İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin düzenlemenin bu hafta TBMM'de oylanması bekleniyor
İsveç’in NATO’ya üyeliğine ilişkin düzenlemenin bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor.
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