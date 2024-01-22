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Gündem
TRT Haber 22.01.2024 19:42

İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin düzenlemenin bu hafta TBMM'de oylanması bekleniyor

İsveç’in NATO’ya üyeliğine ilişkin düzenlemenin bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor.

İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin düzenlemenin bu hafta TBMM'de oylanması bekleniyor

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