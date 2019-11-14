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İstanbul'dan 7 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi14 Kasım 2019 Perşembe 18:47 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 19:01
İçişleri Bakanlığının sınır dışı edileceklerini duyurduğu Alman uyruklu 6, Birleşik Krallık uyruklu 1 olmak üzere 7 yabancı uyruklu terörist ülkelerine gönderildi.
[Fotoğraf: AA ]
Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iade süreci devam ediyor.
Öğleden sonra İstanbul İl Göç İdaresinin aracıyla İstanbul Havalimanına getirilen ve apronda araçtan indirilen 2'si erkek, 4'ü kadın Alman uyruklu 6 yabancı terörist savaşçı, Berlin'e gidecek tarifeli uçağa yönlendirildi. Kadınlardan birinin kucağında bebek olduğu görüldü. Uçak, saat 16.15'te hareket etti.
Birleşik Krallık uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı da sınır dışı edilerek Londra'ya gönderildi.
Kaynak: AA
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