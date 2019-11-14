Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iade süreci devam ediyor.

Öğleden sonra İstanbul İl Göç İdaresinin aracıyla İstanbul Havalimanına getirilen ve apronda araçtan indirilen 2'si erkek, 4'ü kadın Alman uyruklu 6 yabancı terörist savaşçı, Berlin'e gidecek tarifeli uçağa yönlendirildi. Kadınlardan birinin kucağında bebek olduğu görüldü. Uçak, saat 16.15'te hareket etti.

Birleşik Krallık uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı da sınır dışı edilerek Londra'ya gönderildi.

Kaynak: AA