Açıklamaya göre, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde HES kodu kontrolleri yapılacak.

Kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu güzellik merkezleri, hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca, nikâh salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerinin girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel okul ve kurumlara girişlerde, öğretmen, öğrenci ve personeller dışında kalan kişiler ve ziyaretçiler için HES Kodu kontrollerinin yapılması zorunlu olacak.

Ayrıca, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine karar verildi. Bu etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere yapılabileceği de hatırlatıldı.