İstanbul Valiliği, "Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri yarın saat 14.00’e kadar duyurulacaktır." açıklamasında bulundu.

İstanbul'un 26 Eylül Perşembe günü Silivri ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından en şiddetlisi 4,1 büyüklüğünde olan 61 ayrı artçı sarsıntı yaşanmıştı.

Kaynak: AA