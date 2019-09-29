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İstanbul'da yarın 29 okulda eğitime ara verildi29 Eylül 2019 Pazar 17:27 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 17:47
İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
İstanbul Valiliği, "Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri yarın saat 14.00’e kadar duyurulacaktır." açıklamasında bulundu.
İstanbul'un 26 Eylül Perşembe günü Silivri ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından en şiddetlisi 4,1 büyüklüğünde olan 61 ayrı artçı sarsıntı yaşanmıştı.
Kaynak: AA