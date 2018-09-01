İstanbul'da şarbon şüphesi

Bakan Pakdemirli, "İstanbul'da hastaneye 22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı. Bunun sadece 4'ünün pozitif olma ihtimali üzerinde duruluyor." dedi.
Pakdemirli, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla et yiyebilirler." dedi
Ayrıntılar geliyor...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'da hastaneye 22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı. Bunun sadece 4'ünün pozitif olma ihtimali üzerinde duruluyor." dedi.
Bakan Pakdemirli, "İstanbul'da hastaneye 22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı. Bunun sadece 4'ünün pozitif olma ihtimali üzerinde duruluyor." dedi.
Pakdemirli, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla et yiyebilirler." dedi
Ayrıntılar geliyor...