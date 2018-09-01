İstanbul'da şarbon şüphesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'da hastaneye 22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı. Bunun sadece 4'ünün pozitif olma ihtimali üzerinde duruluyor." dedi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 23:41





