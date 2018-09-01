  • 02 EYLÜL 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 6.544
    EURO 7.566
  • BIST 92723.4
    ALTIN 252.684
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da şarbon şüphesi

İstanbul'da şarbon şüphesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'da hastaneye 22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı. Bunun sadece 4'ünün pozitif olma ihtimali üzerinde duruluyor." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda şarbon şüphesi

Bakan Pakdemirli, "İstanbul'da hastaneye 22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı. Bunun sadece 4'ünün pozitif olma ihtimali üzerinde duruluyor." dedi. 

Pakdemirli, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla et yiyebilirler." dedi

Ayrıntılar geliyor...

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER