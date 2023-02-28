Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 15:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da riskli binalar belirlenen alanlara taşınacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" dedi.
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Etiketler: Son Dakika İstanbul
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