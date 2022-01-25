İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde alınan önlemleri açıkladı.

"Özel araçlar trafiğe çıkamayacak"

Vali Yerlikaya, "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" dedi.