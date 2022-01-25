Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 06:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçların dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" açıklamasını yaptı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde alınan önlemleri açıkladı.
"Özel araçlar trafiğe çıkamayacak"
Vali Yerlikaya, "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" dedi.
Saygıdeğer İstanbullular,January 25, 2022
Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir.
Bu nedenle;
Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.❗️
Etiketler: Ali Yerlikaya İstanbul Valiliği Kar Yağışı Son Dakika Ulaşım
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