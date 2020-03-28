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İstanbul'da otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu açıkladı.
Vali Yerlikaya sosyal medya üzerinden şehir dışına otobüsle çıkışların yasaklandığını duyurdu.
Vali Yerlikaya, istisnai durumları da şöyle açıkladı: "“Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir.”
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu açıkladı. Detayları @trthaber muhabiri Ceyda Muslu aktardı.https://t.co/9B9lGpZ5uB pic.twitter.com/Sa8OctHqaY— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 28, 2020
Etiketler: İstanbul otobüs seferleri durduruldu vali yerlikayaSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 14:13
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