Vali Yerlikaya sosyal medya üzerinden şehir dışına otobüsle çıkışların yasaklandığını duyurdu.

Vali Yerlikaya, istisnai durumları da şöyle açıkladı: "“Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir.”