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İstanbul'da kademeli mesai belli oluyor
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da kademeli mesai düzenlemesiyle ilgili karar bugün belli olacak.
İstanbul'da mesai ve çalışma düzeni değişiyor. Kentte, artan koronavirüs vakaları nedeniyle, kademeli mesai düzenlemesi yeniden gündeme geldi.
Vali Ali Yerlikaya, kademeli mesai saatlerini bugün saat 18.10'da açıklayacak.
Kademeli mesai düzenlemesiyle toplu ulaşımdaki yoğun saatler rahatlayacak.
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