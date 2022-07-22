Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 09:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da İsraillilere suikast planı soruşturması: 3 tutuklama
İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planı soruşturmasında 3 önemli isme daha ulaşıldı. Operasyonla yakalanan şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye’de bulunan İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Düzenlenen ilk operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alınmış ve 3 kişi tutuklanmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında bir otel çevresinde keşif çalışması yapan kişi, suikastı gerçekleştirmeyi planlayan kişi ve eylem organize edecek kişi tespit edildi.
Bu kişilere yönelik yeni bir operasyon yapıldı ve şüpheliler gözaltına alındı. 3 tabanca, 2 tabancaya takılı siyah renkli lazer, 3 susturucu ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.
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