İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye’de bulunan İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Düzenlenen ilk operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alınmış ve 3 kişi tutuklanmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında bir otel çevresinde keşif çalışması yapan kişi, suikastı gerçekleştirmeyi planlayan kişi ve eylem organize edecek kişi tespit edildi.

Bu kişilere yönelik yeni bir operasyon yapıldı ve şüpheliler gözaltına alındı. 3 tabanca, 2 tabancaya takılı siyah renkli lazer, 3 susturucu ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.