İstanbul'da yapılan güvenlik toplantısına Bakan Soylu'nun yanı sıra, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katılıyor.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, toplantıda, terörle mücadele başta olmak üzere, uyuşturucu, göç, salgınla mücadele gibi konu başlıkları ele alınıyor.