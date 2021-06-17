Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 16:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı: 2 yaralı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında bir gemiyle balıkçı teknesi çarpıştı. Ekipler 2 kişiyi kurtardı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) yapılan bilgilendirmeye göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında AS ROSAILA isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan bir balıkçı teknesi çarpıştı.
2 kişi kurtarıldı
KURTARMA-12 ve MEHMETÇİK römorkörleri, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botları ile balıkadamlar bölgeye sevk edildi. Ekipler teknedeki 2 kişiyi yaralı kurtardı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında AS ROSAILA isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 m boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine KURTARMA-12 ve MEHMETÇİK römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi. pic.twitter.com/ZSXhkyGw0c— KEGM (@kiyiemniyet) June 17, 2021
Etiketler: İstanbul Boğazı Son Dakika
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