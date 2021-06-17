Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) yapılan bilgilendirmeye göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında AS ROSAILA isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan bir balıkçı teknesi çarpıştı.

2 kişi kurtarıldı



KURTARMA-12 ve MEHMETÇİK römorkörleri, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botları ile balıkadamlar bölgeye sevk edildi. Ekipler teknedeki 2 kişiyi yaralı kurtardı.

