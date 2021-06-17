Kaza saat 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün hemen altında meydana geldi. AS ROSAILA isimli ticari gemiyle içinde 3 kişi bulunan bir balıkçı teknesi çarpıştı.

2 kişi hayatını kaybetti



KURTARMA-12 ve MEHMETÇİK römorkörleri, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botları ile balıkadamlar bölgeye sevk edildi. Batan teknedeki 1 kişi olay yerinde 1 kişi de hastanede yaşamını yitirdi. 1 kişi ise sağ kurtuldu.