İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, camilerde cemaatle 5 vakit namazın birkaç hafta içinde kılınmaya başlanabileceğini söyledi. Kur'an kurslarının durumuna ilişkin de bilgi veren Maşalı, provokasyonlara karşı da gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.

29 Mayıs'ta cemaat, uzun bir aranın ardından Cuma namazında buluştu, topluca namaz kıldı.

Camide koronavirüs süreci

Covid-19 tedbirleri kapsamında şimdilik sadece öğle ve ikindi vaktinde cemaatle namaz kılınabiliyor. Fakat sabah, akşam ve yatsı vakitleri için kısıtlama uzun sürmeyecek.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, "En yakın zamanda, belki önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta diğer üç vakitte de cemaatle namaz kılınabileceğiz. Önemli olan bu ilk süreci atlatabilmekti. Bu süreci sağlıklı bir şekilde sürdürdüğümüz takdirde diğer aşamaları da kademeli olarak uygulamaya geçebileceğiz" dedi.

Kur'an kursları bu yaz açılacak mı?

İstanbul Müftüsü Maşalı, Kur'an kurslarının açılması konusuna da açıklık getirdi.

Maşalı, "Belki önceki yıllara göre daha dar bir takvimde gerçekleşecek. Mümkün mertebe tatilin son dönemlerinde olacaktır diye düşünüyorum. Bu yönde başkanlığımız çalışmalarını sürdürüyor" açıklamasını yaptı.

İstanbul'da provokasyona önlem

İzmir'de merkezi sistemin olduğu cami hoparlörlerinden şarkı çalınması provokasyonu sonrası İstanbul’da yeni tedbirler alındı.

Maşalı, "Bu tarz istismarların olmaması için merkezi ezan sisteminden yararlanan camilerimizde cihazların elektirk şebekesiyle irtibatı ezandan 5 dakika önce sağlanıyor. Ezan-ı Şerif bittikten hemen sonra da elektrik irtibatı kesiliyor" dedi.

İstanbul Müftüsü Maşalı, Diyanet personelinin koronavirüs sürecinde aktif görev yaptığını söyledi. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bin aileye aylık 500 lira, 2 bin aileye de gıda kolisi yardımında bulunduklarını da açıkladı.