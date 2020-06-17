Bilim Kurulunun önerisi ve UHK kararınca Ankara ili içinde cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takma zorunlu kılınmıştır.

Karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır.https://t.co/OCFrrDTt6I