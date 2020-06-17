Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul, Ankara ve Bursa'da artık maske zorunlu
İstanbul, Ankara ve Bursa'da, açık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.
Bilim Kurulunun önerisi ve UHK kararınca Ankara ili içinde cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takma zorunlu kılınmıştır.— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) June 17, 2020
Karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır.https://t.co/OCFrrDTt6I
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 23:20
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