AK Parti, İstanbul'da 39 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etti.

Beykoz, Çekmeköy, Çatalca ve Fatih İlçe Seçim Kurulu, geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

"Tutanak ve cetvel uyuşmuyor"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yapılan maddi hatalara da dikkat çekti. O farkları gözler önüne seren belgeleri paylaşarak şunları söyledi:

"Islak imzalı ve mühürlü sandık sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları ve YSK'ya bildirilen oylar arasında fahiş farklar tarafımızca tespit edilmiş ve itirazımıza konu edilmiştir."

"2 bin 675 oy sıfır görülüyor"

Bağcılar’da, 3299 numaralı sandığa ait döküm cetveline göre, Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım 153 oy aldı. Ancak sandık sonuç tutanağında oy almadığı görünüyor. 153 oy almış görünen aday ise, Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu. Bu nedenle tutanakta, kaydırma olduğu ifade ediliyor.

Güngören'de de 1145 numaralı sandıkta, Yıldırım’ın aldığı oylar işaretlenmiş ama sonuç kısmı boş. Aynı durum, sonuç tutanağı için de geçerli.

Ümraniye'de 2324 numaralı sandıkta da Yıldırım'ın aldığı 346 oy sonuç tutanağında kayda geçirilmemiş görünüyor.

AK Parti, sorumlularla ilgili hukuki süreci de başlatmaya hazırlanıyor.

Kaynak: TRT Haber