Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 02:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
İstanbul'da 15 ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da terörle mücadele ekipleri, 15 ilçede 26 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Gece saatlerinde başlayan operasyonda PKK'lı teröristlerin evlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İstanbul'da, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik emniyet ekipleri operasyon gerçekleştirdi.
PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Farklı ilçelerde 28 adreste 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleşen operasyonlara özel harekat timleri de destek verdi. Adreslerdeki aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirilirken çok sayıda zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalar sürüyor.
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2020
15 ilçede 26 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarını @trthaber muhabiri Büşra Çelik aktardıhttps://t.co/YksL60dYKc pic.twitter.com/ToIhrv8adL
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü PKK/YPG Son Dakika Terör Örgütü
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