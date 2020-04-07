Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından açıklama yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sayısında günlük 20 bini geçerek hastaları tespit ve virüsün yayılmasını engelleme konusunda önemli bir eşiğin aşıldığını ifade eden Erdoğan, "Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Şu ana kadar hem sağlık hizmetleri hem gıda ve temizlik malzemeleri tedariki hem de kamu güvenliği bakımından hamdolsun kayda değer bir meseleyle karşılaşmadık." diye konuştu.

"Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz"

Erdoğan, yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini, aynı şekilde Sancaktepe’de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirterek, "Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Atatürk Havalimanındaki çalışmalar gün içerisinde başlayacak

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, Atatürk Havalimanı içerisindeki terminallerde park halinde bulunan uçaklar ve uçakların kalkış ve inişlerinin normal bir şekilde yapıldığı görüldü. Hastane çalışmalarının gün içerisinde başlayacağı öğrenildi.

Sancaktepe'de çalışmalar gece gündüz devam ediyor

İstanbul'un Samandıra ilçesine bağlı Sancaktepe’de yapılacak olan salgın hastanesi için başlatılan çalışma hummalı bir şekilde devam ediyor.

Hastaneyi tamamlayabilmek için ekipler, 24 saat usulü çalışmalarını sürdürüyor. Koronavirüs bulaşan kişi sayısının artma ihtimaline karşı tedbiren yapılan hastane, bin yatak kapasitesine sahip olacak.

İstanbul Sancaktepe’de 45 gün içerisinde tamamlanacak olan pandemi hastanesinin inşaatını @trthaber ekipleri görüntüledi. pic.twitter.com/Kfq7dsuOyv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 7, 2020

Hastanenin, mayıs ayının ortasında hizmete açılması bekleniyor.