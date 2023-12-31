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Gündem
AA 31.12.2023 01:07

İstanbul yeni yılın ilk gününde şehitler ve Filistin için buluşacak

İstanbul, yeni yılın ilk gününde, tarihin en büyük gösterilerinden birine sahne olacak. "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için yüz binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluşacak. 308 sivil toplum kuruluşunun düzenleyeceği yürüyüşle hem PKK terörü hem de İsrail zulmü lanetlenecek.

İstanbul yeni yılın ilk gününde şehitler ve Filistin için buluşacak

Platformdan yapılan açıklamada, ekim ayından beri Gazze'den gelen haberlerin yaralara yeni yaralar eklediği belirtildi.

Katil İsrail’in kadın, çocuk demeden Filistinlileri topyekun ve korkakça yok etmeye çalışması karşısında dünyanın ayağa kalktığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak; bebek, çocuk, kadın demeden katliam yapan İsrail’in karşısında bir an olsun susmadık, susmayacağız. Özellikle sürecin uzamasıyla soykırım kanıksanmaya, rakamlar istatistiğe dönmeye başlamıştır. Buna karşı sessizleşen dünyaya güçlü bir uyarı yapmak istemekteyiz. Yılın ilk mesajını tüm dünyaya Türkiye’den ulaştırmak ve Gazze’deki katliama 'dur’ demek için 'yüzyılın yürüyüşünü ve buluşmasını' tertip etmekteyiz. 1 Ocak 2024 saat 08.30 ‘da Milli İrade Platformu'nun 308 üye kuruluşu, vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kurumlarımızla birlikte Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz.''

Tüm vatandaşlar, ''Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yapılacak etkinliğe davet edildi.

 

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Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Gazze İsrail İstanbul
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