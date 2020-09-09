Artan vaka sayıları ve ayakta yolcu alımıyla ilgili genelgenin ardından İstanbul Valiliği'nden ulaşımla ilgili yeni kararlar geldi.

Raylı sistem araçlarında oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’sine kadar yolcu alınabilecek.

Metrobüste çapraz oturma düzeni

Metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 3'te 1'i kadar yolcu alınabilecek.



Ayakta yolcu için zemin işaretlenecek

Ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılacak.

Israrlı binişte şoför kolluk kuvvetlerinden yardım isteyecek

Araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmayacak. Israrla biniş olması halinde ise araç hareket ettirilmeden sürücü kolluk kuvvetlerine durumu bildirecek.



Uyarı tabelaları konulacak

Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenecek.

