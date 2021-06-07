Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kocaeli'de ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2'deki deniz salyasıyla mücadele çalışmalarını incelediği sırada birçok noktada da çalışmalar başlatıldı.

Dün Caddebostan Sahili'ne gelen ekipler, deniz salyasının bir noktada birikmesi için denize bariyer çekti, daha sonra müsilajları depolama tanklarına doldurdu. Tanklara doldurulan deniz salyalarının daha sonra bertaraf edileceği öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Anadolu Yakası kıyı şeridinde sabah saatlerinde güneyden esen rüzgarla birlikte birikmeye başlayan müsilaj tabakaları, Kadıköy'de Kurbağalıdere, Caddebostan Plajı ve Bostancı Sahili'nde yoğun görülüyor.

Bugün de Kadıköy Fenerbahçe Sahili'ni müsilaj olarak bilinen deniz salyası kapladı.

[Fotoğraf: DHA]

Tekneler ve yatları da müsilaj sardı. Fenerbahçe sahili ve açıklarını vuran deniz salyası havadan görüntülendi.

Büyük temizlik yarın başlıyor

Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamındaki en büyük deniz temizliği seferberliği, İstanbul Caddebostan Sahili'nden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından başlatılacak.

Genelgede Türkiye'nin en büyük deniz seferberliğinin 8 Haziran Salı günü başlatılacağı kaydedilirken, müsilaja karşı seferberlik, "Marmara Hepimizin" sloganıyla yürütülecek.

Müsilajdan etkilenen balıkçılara destek 2 katına çıktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müsilajdan etkilenen balıkçılara destek verileceğini duyurdu.

Teknelerin büyüklüğüne göre verilen destek miktarı 2 katına çıkarıldı.