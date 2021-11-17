İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz uçak bileti düzenledikleri belirlenerek yetkilerine son verilen acentelerin, yabancı şahısların üzerlerine açtıkları acenteler aracılığı ile bilet sattıklarını ve ilgili havayolu şirketine ödemeleri gereken bilet tutarlarını ödemeyerek maddi zarara uğrattıklarını tespit etti.

Hava yolu şirketini 28 milyon lira zarara uğrattılar

Hava yolu şirketini 28 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon gerçekleştirildi. Adreslere yapılan baskında haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 36'sı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve döküman ele geçirildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.