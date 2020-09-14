Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 17 ilde yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla FETÖ terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
61 adrese baskın yapıldı
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bu sabah 05.00'te İstanbul merkezli 17 ilde 61 adrese eş zamanlı baskın yaptı.
Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: İstanbul FETÖ operasyonu fetöSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 11:18
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