Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 07:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul merkezli 16 ilde terör operasyonu: 65 gözaltı
İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 126 şüpheliden 65'i yakalandı.
Polis ve jandarma tarafından İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik geniş çaplı büyük bir operasyon başlatıldı.
Operasyonlar güvenlik birimlerinin ortak çalışması ile İstanbul'un 25 ilçesi ve 15 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyonda 65 şüpheli yakalandı.
Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul'a götürüldü, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
Etiketler: DHKPC/C Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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