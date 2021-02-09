Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 01:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul Terörle Mücadele ekipleri 15 ilde 56 kişiye yönelik FETÖ operasyonu başlattı. Belirlenen adreslerdeki aramalar devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen FETÖ’ye yönelik çalışmalar sonucu İstanbul merkezli 15 ilde operasyon düzenlendi.
İstanbul’da birçok ilçede 11 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon yapan ekipler, Fatih İlçesi Silivrikapı’daki bir adreste de bir şüpheliyi gözaltına aldı ve evde arama yaptı.
Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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