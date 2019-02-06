Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan 6 katlı bir bina çöktü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik şeridi oluşturulurken, kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı.

Binada 12 daire bulunduğu ve oturanların olduğu belirtildi. Görgü tanıkları enkaz altında kalanların olduğunu dile getirdi.

Patlama olduğu iddiası

Edinilen ilk bilgilere göre saat 16.00 sıralarında meydana gelen bir patlamanın ardından bina çöktü. Cevizli Mahallesi Muhtarı, çöken binada bir tekstil atölyesinin olduğunu ve atölyede 20 civarında çalışanın bulunduğunu ifade etti.

İtfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin enkazdaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın olay yerine hareket ettiği bildirildi.

İstanbul Maltepe’de 6 katlı bina çöktü. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Elif Akkuş aktardı. pic.twitter.com/u5EdK91oiS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Şubat 2019

Kaynak: TRT Haber, AA