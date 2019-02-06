Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan 7 katlı bir bina çöktü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik şeridi oluşturulurken, kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı. Çöken binada oturanların olduğu belirtildi. Görgü tanıkları enkaz altında kalanların olduğunu dile getirdi.

Patlama olduğu iddiası

Edinilen ilk bilgilere göre saat 16.00 sıralarında meydana gelen bir patlamanın ardından bina çöktü. Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Dağ yaptığı açıklamada, 7 katlı binada 14 daire olduğunu, yaklaşık 27-30 kişinin binada yaşadığını söyledi.

Dağ, binada oturanların yakınlara göre enkaz altına 15 civarında kişinini bulunduğunu ifade ederek, altta bulunan konfeksiyon atölyenin ise boş olduğunu dile getirdi.

İtfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekiplerinin enkazdaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye gelen çok sayıda sağlık ekibi yaralılara ilk müdahale için hazır bekliyor.

Enkazdan 3'ü sağ 4 kişi çıkarıldı

Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu çöken binanın enkazından şu ana kadar 3 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Bir kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekipler tarafından enkazdan çıkarılanlar, ambulansla hastaneye götürüldü.

İstanbul Maltepe’de 6 katlı bina çöktü. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Elif Akkuş aktardı. pic.twitter.com/u5EdK91oiS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Şubat 2019

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine İBB itfaiyesi (Kartal, Maltepe, Pendik, Kayışdağı, Kadıköy, Yakacık, Bakkalköy, Sultanbeyli, Şişli) 26 araç, 86 personelle müdahale etmektedir." denildi.

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, binada kayıtlı 43 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, olayın başından itibaren itfaiye, UMKE ve 112 ekipleriyle birlikte kurtarma çalışmalarını yürüttüklerini söyleyerek, "Olay yerindeki kurtarma personelimize ilaveten ihtiyaç halinde çalışmak üzere çevre illerden de personel temin ediyoruz." dedi.

Soruşturma başlatıldı

Bu arada, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın çöktüğünün öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, olay yerinde inceleme yapmak üzere 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili, 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirilerek olay yerine intikal ettikleri aktarıldı.

Açıklamada, olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların titizlikle yürütüldüğü bilgisi verildi.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan açıklama

Olay yerinde açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çöken binanın 3 katının kaçak olduğunu ve iskanı bulunmadığını belirtti. Yerlikaya ayrıca binanın bodrum katında bulunan atölyenin de ruhsatsız olduğunu bildirdi.

Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Yerlikaya'dan bilgi aldı

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı arayarak, çöken binaya ilişkin bilgi aldı.

Alınan bilgiye göre, Kartal'da binanın çökmesinin ardından, Yıldırım, Vali Yerlikaya ile telefonda görüştü.

Yıldırım, çöken bina ve yaşanan son gelişmelere ilişkin Yerlikaya'dan bilgi aldı.

Kaynak: TRT Haber, AA