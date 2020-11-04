Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi toplanacak
[Fotoğraf: AA]
İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, erken mesai ve esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için toplanacak.
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yarın video konferans yöntemi ile toplanacak.
Toplantıda, koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile birlikte; sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin değerlendirileceği öğrenildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınacak kararların, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yine yarın basın açıklamasıyla duyurulacağı belirtildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 12:33
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