İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
- Hiçbir yerde olmayan seçmen hareketliliği yaşanmış.
- Seçmen kayıtlarındaki değişiklik organize bir durum.
- Büyükçekmece'de boş arsada seçmen görünüyor. İnşaata başlanmayan yerlerde adres oluşturulmuş. İş yerleri konut gibi gösterilmiş. Ruhsatlı binaların üzerine hayali katlar oluşturulmuş. Hayali katlara seçmen kaydedilmiş. Kaydı dondurulmuş seçmenlere yeni seçmenler kaydedilmiş.
- Seçim öncesi 736 seçmen kaydına itiraz ettik.
- Büyükçekmece'de 26-27 bin seçmen hareketliliği var.
- AK Parti üyeleri seçim listelerinden düşürülmüş.
- Seçim neticesini etkileyecek bir operasyon yapılmış.
- Mesele artık savcılığa intikal etmiştir. 5 belediye başkan yardımcısı ve Hasan Akgün'ün ifadeye çağrıldığını biliyoruz. Savcılık soruşturma dosyasında bunların takibi yapılacak ve nihayetinde bu bir şekilde açığa çıkacaktır.
- Seçim tarihinde görülmemiş organize bir iş var.
- Büyükçekmece'de seçimlerin iptal edileceğini düşünüyorum.
- 14 bin 264 yeni kayıt yapılmış.
- Büyükçekmece'de iptal olursa İstanbul seçimi de etkilenir.
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