İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Hiçbir yerde olmayan seçmen hareketliliği yaşanmış.

- Seçmen kayıtlarındaki değişiklik organize bir durum.

- Büyükçekmece'de boş arsada seçmen görünüyor. İnşaata başlanmayan yerlerde adres oluşturulmuş. İş yerleri konut gibi gösterilmiş. Ruhsatlı binaların üzerine hayali katlar oluşturulmuş. Hayali katlara seçmen kaydedilmiş. Kaydı dondurulmuş seçmenlere yeni seçmenler kaydedilmiş.

- Seçim öncesi 736 seçmen kaydına itiraz ettik.

- Büyükçekmece'de 26-27 bin seçmen hareketliliği var.

- AK Parti üyeleri seçim listelerinden düşürülmüş.

- Seçim neticesini etkileyecek bir operasyon yapılmış.

- Mesele artık savcılığa intikal etmiştir. 5 belediye başkan yardımcısı ve Hasan Akgün'ün ifadeye çağrıldığını biliyoruz. Savcılık soruşturma dosyasında bunların takibi yapılacak ve nihayetinde bu bir şekilde açığa çıkacaktır.

- Seçim tarihinde görülmemiş organize bir iş var.

- Büyükçekmece'de seçimlerin iptal edileceğini düşünüyorum.

- 14 bin 264 yeni kayıt yapılmış.

- Büyükçekmece'de iptal olursa İstanbul seçimi de etkilenir.

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