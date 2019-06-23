31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali" kararı üzerine, İstanbullular sandık başına gitti.
Bugünkü seçimde İstanbullular, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için oy kullandı.
Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.
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YSK'nın yayın yasağını 19.15'te kaldırmasının ardından gelen sonuçlara göre;
Açılan sandık: %98,83
Cumhur İttifakı – Binali Yıldırım: %45,11
Millet İttifakı – Ekrem İmamoğlu: %54
Saadet Partisi – Necdet Gökçınar: %0,18
Vatan Partisi – Mustafa İlker Yücel: %0,55
Kaynak: AA