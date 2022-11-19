Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 00:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
Ambarlı'dan Novorossiysk'e seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki konteyner gemisine Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörleri ile müdahale ediliyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ambarlı'dan Novorossiysk'e seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki "Kappa" isimli konteyner gemisi için Kurtarma-5 ve Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu ve kılavuz kaptan ivedilikle olay mahalline yönlendirildi.
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.
Etiketler: İstanbul Boğazı
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