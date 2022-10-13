Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tuzla'dan Kavkaz'a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yapan 190 metre boyundaki ANNITA isimli dökme yük gemisine, Kılavuz kaptan, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörü ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botu yönlendirildi.

Bu kapsamda İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

'ANNITA'' isimli gemi, saat 22.18 itibarıyla İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, gemide bulunan kılavuz kaptan eşliğinde römorkörler tarafından çekilmeye başlandı.

Arızalanan geminin Büyükdere'ye demirletilmesinin planlandığı bildirildi.