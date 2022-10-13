Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 22:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, makine arızası yapan yük gemisi nedeniyle geçici olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tuzla'dan Kavkaz'a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yapan 190 metre boyundaki ANNITA isimli dökme yük gemisine, Kılavuz kaptan, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörü ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botu yönlendirildi.
Bu kapsamda İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.
'ANNITA'' isimli gemi, saat 22.18 itibarıyla İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, gemide bulunan kılavuz kaptan eşliğinde römorkörler tarafından çekilmeye başlandı.
Arızalanan geminin Büyükdere'ye demirletilmesinin planlandığı bildirildi.
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