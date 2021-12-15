Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 11:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, makine arızası yaşayan tanker nedeniyle askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde AHMET TELLİ isimli tankerin makine arızası yaşadığı belirtildi.
Tankerin yanında olan Kurtarma-10 römorkörünün yanı sıra Kurtarma-7 römorkörü, KEGM-5 botu ve kılavuz kaptanlar bölgeye yönlendirildi.
Açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin de askıya alındığı kaydedildi.
İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde makine arızası yaşayan AHMET TELLİ isimli tankerin yanında olan KURTARMA-10 Römorkörümüzün yanı sıra KURTARMA-7 Römorkörümüz, KEGM-5 botumuz ve Kılavuz Kaptanımız tankere yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı. pic.twitter.com/1OQk6EZGYQ— KEGM (@kiyiemniyet) December 15, 2021
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