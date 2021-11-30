Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat: 18.30’da güney-kuzey yönlü olarak açılacaktır." denildi.

Çanakkale Boğazı'nın ise saat 15.00’ten itibaren çift yön olarak gemi trafiğine açıldığı bilgisi paylaşıldı.