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TRT Haber 07.01.2024 15:25

İstanbul adayı Murat Kurum oldu

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.

 

Kurum'un saat 17.00'de açıklama yapması bekleniyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti. Hazırız, kararlıyız. Hayırlı olsun" sözleriyle Murat Kurum'un adaylığını ilan etti. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum kimdir?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum kimdir?

"İstanbul'u fetret devrinden çıkaracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul muradına kavuşacak. El ele vererek İstanbul'u fetret devrinden çıkaracağız. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz" dedi. 

Ayrıca toplantıda 25 ilin daha adayı açıklandı. 

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