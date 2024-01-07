İstanbul adayı Murat Kurum oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum oldu.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 7, 2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeniden İstanbul Yeniden AK Parti”
Hazırız, kararlıyız. Hayırlı olsun.https://t.co/ySFZF7UAW1 pic.twitter.com/0ehCi7YGEZ
Kurum'un saat 17.00'de açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti. Hazırız, kararlıyız. Hayırlı olsun" sözleriyle Murat Kurum'un adaylığını ilan etti.
"İstanbul'u fetret devrinden çıkaracağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul muradına kavuşacak. El ele vererek İstanbul'u fetret devrinden çıkaracağız. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz" dedi.
Ayrıca toplantıda 25 ilin daha adayı açıklandı.