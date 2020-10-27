Dava İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Savcılık mütalaasında sanık ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk'ün FETÖ'den ihraç edilen eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu çok sayıda kamu görevlisi ve örgüt üyesiyle yoğun irtibatının bulunduğunu belirtmişti.

Son duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Nazmi Mete Cantürk, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan" 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Cantürk'ün eşi ve kızı ise suçlamalardan beraat etti.