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İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün yapılacak
[Fotoğraf: Depo Photos]
Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak. Sistemde IBAN bilgileri bulunmayanlara PTT üzerinden ödeme yapılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.
Sistemde IBAN bilgileri bulunmayanlara PTT üzerinden ödeme yapılacak.
Yeni haftada Nakdi Ücret Desteği ödemeleri de gerçekleştirilecek. Eylül ayı ödemeleri 8-9 Ekim'de hesaplara aktarılacak.
Ödemeler, yine banka hesapları üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.
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