Haber Giriş: Kaynak: DHA
Eski genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı yaşamını yitirdi
[Fotoğraf. AA Arşiv]
Eski genelkurmay başkanlarından İsmail Hakkı Karadayı İstanbul'da hayatını kaybetti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. Karadayı'nın bayramın birinci günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldığı burada tedavisi sürerken hayatını kaybettiği kaydedildi.
Etiketler: son dakika İsmail Hakkı Karadayı öldüSon Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 15:12
Son Haberler
- 15:17
- 15:14
- 15:18
- 15:23
- 14:04
Sıradaki Haber
Hudut birlikleri terörün finans kaynağına geçit vermiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz