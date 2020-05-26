Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. Karadayı'nın bayramın birinci günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldığı burada tedavisi sürerken hayatını kaybettiği kaydedildi.