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İran'dan ABD'ye misilleme
08 Nisan 2019 Pazartesi 19:01 -
Son Güncelleme 08 Nisan 2019 Pazartesi 19:03
İran, ABD ordusunu terör örgütü olarak ilan etti.
ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanıdı
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler:
iran
abd
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