Irak'ın kuzeyinde PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker ağır yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, hastaneye kaldırılan askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.

Kaynak: TRT Haber