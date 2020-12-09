Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuştu.

Akar, "Akdeniz’de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan’dır. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı" dedi.

Akar, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarla ilgili, "PKK'ya karşı operasyonlarımız artan şiddetle devam ediyor. Son bir ayda 7'si büyük, 21'i orta çaplı 28 operasyon icra edildi" dedi.

Bakan Akar, Karabağ'daki anlaşmayla ilgili, "Ortak merkezin bina inşası ve faaliyetlerin başlaması için Türkiye-Azerbaycan-Rusya arasında çalışmalar devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Akar, "FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam ediliyor. 15 Temmuz 2016'dan itibaren TSK'dan toplam 20 bin 610 kişi ihraç edildi" diye konuştu.

Bakan Akar, "S-400 tedarik süreci siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik boyutlar dikkate alınarak takip edilmekte, sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.