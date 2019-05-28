Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Operasyon Planı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara başlatılan harekatla ilgili yoğun planlama ve hazırlık çalışmalarının ardından düğmeye bastı.

Akar Harekat Merkezi'nden takip etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, harekatı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden gece boyunca takip etti.

İHA ve SİHA'lar da alanda

Harekat, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait ateş destek vasıtalarının atışları ile başladı.

Aralarında Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtaları teröristlerin bulunduğu hedefleri dövdü. Top atışlarının ardından bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları sevk edildi.

Çeşitli ana jet üs komutanlıklarından kalkan 10’dan fazla savaş uçağı, belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Hava harekatında tanker uçaklar da görev alırken, harekat SİHA ve İHA’larla da desteklendi.

Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata özel eğitilmiş komando tugayları da katılıyor. Bölgeye helikopterle inen özel komando birlikleri, hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi.

Gece boyunca patlama sesleri

Atak helikopterlerinin, ateş destek vasıtaları ve savaş uçaklarınca yapılan atışlarla teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu.

Atışların sonrasında bölgede izlenen patlamaların mühimmat depolarının tam isabetle vurulduğunun göstergesi olarak nitelendirildi.

Kaynak: TRT Haber