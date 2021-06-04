Terörle mücadele sınırlarımız ötesinde hem Pençe operasyonlarıyla hem de nokta harekatlarla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerine hava harekatı düzenlendiği ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Hava Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyinde tespit edilen terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.



Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha başarılı bir hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/zKQkTn1zdP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2021

Pençe'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 155 oldu

Irak'ın kuzeyinde 23 Nisan'da başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları sürüyor. Bugün Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde askerlere ateş açan 2 PKK’lı terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Pençe operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 155 oldu.