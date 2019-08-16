Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Düzenlenen hava harekatında PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2019

Kaynak: TRT Haber