Irak kuzeyinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor.

Komandolar zorlu arazi şartlarına rağmen PKK'lı teröristleri, kullandıkları mağara ve sığınakları imha ediyor. Tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcılar da etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2019

Kaynak: TRT Haber