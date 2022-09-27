Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." denildi.
Etiketler: Irakın Kuzeyi Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
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