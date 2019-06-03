Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.
Harekatta 5 terörist de etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen hava harekâtında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/cUQJmVci6d— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 3 Haziran 2019
Bakanlık ayrıca, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Böylece, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.
Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu. https://t.co/27s5f3lsFR#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/gAYhPpXCiO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 3 Haziran 2019
Kaynak: TRT Haber