Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele aralıksız sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:
"Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."
Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 4, 2024
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz… pic.twitter.com/zq66ZkCmAs