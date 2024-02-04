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Gündem
Milli Savunma Bakanlığı 04.02.2024 11:52

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele aralıksız sürdürülüyor. 

Milli Savunma Bakanlığı,  Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."

 

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