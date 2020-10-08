Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik mücadelesini yurt içi ve sınır dışında aralıksız sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

#PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.



En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/AeIaFQhCjM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2020

Paylaşımda, terör örgütlerinin sığınak ve mühimmatların imhasına ilişkin görüntülere de yer verildi.