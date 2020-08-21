Pençe-Kaplan'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bugüne kadar 107 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Pençe-Kaplan Operasyonu Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
107 terörist etkisiz hale getirildi
Yine operasyonlar kapsamında tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemelerinin de imha edildiği vurgulandı.
Operasyon kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 107 olarak açıklandı.
MSB'den yapılan paylaşımda SİHA ve F-16'ların katıldığı operasyonların görüntüleri de yer aldı.
Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2020
Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 olmuştur.https://t.co/921w5R6Db9 pic.twitter.com/2gbJ1V4hwh
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